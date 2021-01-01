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صحيفة: كومان يجهز مفاجأة لريال مدريد في الكلاسيكو

السبت 23 أكتوبر 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: كومان يجهز مفاجأة لريال مدريد في الكلاسيكو



وكالات / سما /

يجهز الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، مفاجأة لريال مدريد، غدًا الأحد، في موقعة الكلاسيكو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب "كامب نو"، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم السبت، أن كومان قرر الدفع بالنجم الشاب، أنسو فاتي، في قلب الهجوم وليس كجناح أيسر.

وأوضحت أن كومان يريد زيادة فاعلية هجوم برشلونة في الكلاسيكو، لذا يرى أن فاتي أفضل من يشغل مركز المهاجم في المجموعة الحالية، من أجل إنهاء الفرص بشكل صحيح.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاتي، سبق له القيام بهذه المهمة في الموسم الماضي، عندما أحرز هدفًا خلال خسارة البارسا أمام ريال مدريد (3-1)، في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن هجوم البلوجرانا سيضم أيضا النجم الهولندي، ممفيس ديباي، بينما لم يستقر كومان، حتى الآن، على من سيشغل مركز الجناح الأيمن.

ويفاضل المدرب بين الأمريكي سيرجينو ديست، والإسباني سيرجي روبيرتو، والبرازيلي فيليب كوتينيو، للعب هذا الدور.

#كومان #كلاسيكو #برشلونة #ريال مدريد

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