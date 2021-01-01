الاحتلال يحبط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​​أفيخاي أدرعي​​، الذي نشر على صفحته الرسمية على منصة "تويتر"، قال فيها إن "قواتنا أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع ​لبنان​، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة عدداً من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من ​المخدرات​، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".



وأضاف أدرعي أن "قوات الاحتلال تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة ​حزب الله​".