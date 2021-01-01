الاحتلال يحبط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان

القدس المحتلة/سما/
أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي نشر على صفحته الرسمية على منصة "تويتر"، قال فيها إن "قواتنا أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع لبنان، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة عدداً من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".
وأضاف أدرعي أن "قوات الاحتلال تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة حزب الله".