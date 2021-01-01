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مرور غزة: توقيف 19 سائقاً بدون رخصة قيادة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم

السبت 23 أكتوبر 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة: توقيف 19 سائقاً بدون رخصة قيادة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم



غزة/سما/

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة عن توقيف 19 سائقاً لا يحملون رخصة قيادة في محافظات قطاع غزة يوم أمس الجمعة. وقال العميد تامر شحادة مدير شرطة المرور والنجدة أنه في سياق الجهود المكثفة لضبط الحالة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، تواصل شرطة المرور تشديد إجراءاتها بحق مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة.

وأضاف شحادة، في تصريح صحفي، أنه تم توقيف 19 سائقاً يقودون مركبات بدون رخصة قيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ولفت إلى أن الإجراءات تمثلت في حجز المركبة لمدة 72 ساعة، وتحرير غرامة مالية بقيمة 180 ديناراً أردنياً، إضافة لتوقيف السائق لمدة 24 ساعة.

وشدّد العميد شحادة على أنه: "لا تهاون مع المخالفات الخطيرة التي تتسبب بالحوادث، وتُعرض حياة المواطنين للخطر". وأشار إلى أن شرطة المرور تُواصل تكثيف جهودها من أجل ضمان أمن الطريق والحد من حوادث السير؛ وذلك حفاظاً على المجتمع وعلى حياة المواطنين. جدير بالذكر، أن 223 حادثاً مرورياً وقعت بغزة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مُخلفة 4 وفيات و123 إصابة، كما ألحقت أضراراً مادية وتلفيات بـ 331 مركبة ومكونات الطريق، منها 17 دراجة نارية.

#شرطة المرور بغزة #حوادث سير

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