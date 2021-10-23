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فيديو: قوات الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في وادي الجوز

السبت 23 أكتوبر 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: قوات الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في وادي الجوز



القدس المحتلة/سما/

أجبرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، مواطنا مقدسيا في وادي الجوز بالقدس المحتلة على هدم منزله ذاتيا.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة جابر على هدم منزلها في وادي الجوز، والمقام منذ 40 عاما، بعد أن أخطرته بهدمه، وإجباره على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم هدمه المنزل بنفسه.

وتستهدف بلدية "الاحتلال" منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.

#الاحتلال الاسرائيلي #وادي الجوز

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