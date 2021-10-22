وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

الجزائر/سما/



طالب وفد برلماني جزائري بتغيير مكان الوفد الإسرائيلي أثناء حضورهم سويا مؤتمرا دوليا.

وحسب صحيفة النهار الجزائرية، فقد طلب الوفد الجزائري الذي يشارك في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات تغيير مكان وفد إسرائيل حتى لا يكون خلفه أو بجواره.

ونقلت الصحيفة قبول منظمي المؤتمر طلب الوفد الجزائري، وتغيير مكان جلوس الوفد الإسرائيلي.

????جديد????

وفد مجلس الأمة ???????? يرفض الجلوس خلف وفد الاحتلال الاسرائيلي #باليونان

???? الوفد الجزائري اشترط تغيير مكان جلوس وفد الاحتلال الاسرائيلي

???? المنظمون وافقو على شرط الجزائر وغيرو مكان الوفد الصهيوني

???????????? pic.twitter.com/2PbjRAlHW8 — الرادع الجزائري ???????? (@Rd1_algeria) October 22, 2021

????????تغيير مكان جلوس وفد #الصهاينة في اجتماع رؤساء البرلمانات بطلب من #الجزائرhttps://t.co/7UYalNi8oV — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) October 22, 2021



وتأتي مشاركة الوفد الجزائري يومي 21 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن المؤتمر الأوروبي لرئيسات ورؤساء البرلمانات، الذي تنظمه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في العاصمة اليونانية أثينا.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 34 رئيس برلمان، 300 مشارك، من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا.

ويمثل الوفد الجزائري رئيسه رشيد عاشور، رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة الجزائري، ومليك خديري، عضو مجلس الأمة، ويشارك محمد دريسي دادة الأمين العام لمجلس الأمة في اجتماع الأمناء العامّين لبرلمانات الجمعية البرلمانية لمجلس لأوروبا.

ويناقش المؤتمر موضوعات من قبيل "الديمقراطية في مواجهة أزمة الصحة العمومية لكوفيد-19".