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وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

السبت 23 أكتوبر 2021 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)



الجزائر/سما/


طالب وفد برلماني جزائري بتغيير مكان الوفد الإسرائيلي أثناء حضورهم سويا مؤتمرا دوليا.

وحسب صحيفة النهار الجزائرية، فقد طلب الوفد الجزائري الذي يشارك في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات تغيير مكان وفد إسرائيل حتى لا يكون خلفه أو بجواره.

ونقلت الصحيفة قبول منظمي المؤتمر طلب الوفد الجزائري، وتغيير مكان جلوس الوفد الإسرائيلي.


وتأتي مشاركة الوفد الجزائري يومي 21 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن المؤتمر الأوروبي لرئيسات ورؤساء البرلمانات، الذي تنظمه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في العاصمة اليونانية أثينا.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 34 رئيس برلمان، 300 مشارك، من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا.

ويمثل الوفد الجزائري رئيسه رشيد عاشور، رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة الجزائري، ومليك خديري، عضو مجلس الأمة، ويشارك محمد دريسي دادة الأمين العام لمجلس الأمة في اجتماع الأمناء العامّين لبرلمانات الجمعية البرلمانية لمجلس لأوروبا.

ويناقش المؤتمر موضوعات من قبيل "الديمقراطية في مواجهة أزمة الصحة العمومية لكوفيد-19".

#الجزائر #اسرائيل #الاتحاد الافريقي #التطبيع مع اسرائيل

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