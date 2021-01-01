رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع الاحتلال مسيرات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

كما عنونت الصحف ردود الفعل المنددة بتصنيف الاحتلال 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات في الضفة.. والاحتلال يعتدي على عائلة بجبل المكبر ويعتقل 5 من أفرادها

- في سابقة عنصرية جديدة.. الاحتلال يصنف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"

- الرئيس يطمئن على صحة رئيس الجالية الفلسطينية في روسيا وفيق الشاعر

- تلفزيون فلسطين يحصد جائزتين في مهرجان اتحاد اذاعات الدول العربية

- "الخارجية الأميركية": سنبحث مع اسرائيل قرارها اعتبار مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية"

- "الصليب الأحمر" تطلق نداء عاجل بشأن حياة الأسيرين القواسمة والفسفوس وقوات القمع تقتحم قسم (1) في "جلبوع"

- الاتحاد الأوروبي: من المفزع أن نشهد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين

- منصور: هجوم اسرائيل على منظمات المجتمع المدني يهدف لتخويفها وإسكات تقاريرها

- "صن رايز" الشبابية ترفض مشاركة منظمات أميركية يهودية في تحالفاتها

- اعتصام في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

- تظاهرتان في أم الفحم والناصرة تنديدا بازدياد الجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية

- 6 وفيات و459 إصابة بـ "كورونا"

"الأيام":

- الاحتلال يصنف 6 مؤسسات أهلية وحقوقية بارزة منظمات "إرهابية" وموجة إدانات واسعة

- عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة

- تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام لأسرى "الجهاد" بعد تحقق معظم مطالبهم

-"العليا" الإسرائيلية تنظر الاثنين في التماس ضد طرد عائلة فلسطينية في سلوان

- رام الله: وفاة مواطن وإصابة آخر جراء شجار في بلدة شبتين

- تظاهرتان حاشدتان في أم الفحم والناصرة احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

- اللد: إغلاق التحقيق في استشهاد حسونة يشجع الميليشيات اليهودية على قتل العرب

- "كورونا": 6 وفيات و459 إصابة جديدة

- القدس: قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من جبل المكبر وسلوان

"القدس":

- الاحتلال يصنف 6 مؤسسات مجتمع مدني كـ "منظمات إرهابية"

- إسرائيل تصادق على توسيع مستوطنة "بسغات زئيف" ببناء 470 وحدة سكنية فيها

- إصابات خلال قمع المسيرات السلمية ومداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة والقدس

- 60 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم القيود المشددة

- 6 وفيات و459 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

- البنك الدولي يعلن عن 80 مليون دولار منحة لفلسطين

- الفلسطينيون يحثون "باي بال" على تقديم خدماتها المصرفية للضفة الغربية وقطاع غزة