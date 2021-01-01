آلية السفر عبر معبر رفح الأحد

غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر يوم غدٍ سيكون للحافلتين السابعة والثامنة من كشف رقم (34/2021)، منوهة على المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال العام 2020 لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضائ حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





للاطلاع على كشف المسافرين (34/2021): اضغط هنا

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