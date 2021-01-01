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وفاة شاب وإصابة آخرين في حادث طرق بالنقب

السبت 23 أكتوبر 2021 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب وإصابة آخرين في حادث طرق بالنقب



النقب/سما/

توفي الشاب مراد مصلح أبو عاذرة من قرية شقيب السلام في النقب، ، وأصيب آخران، بجراح متفاوتة، في حادث طرق وقع، الليلة الماضية، جنوبي البلاد.

وذكرت الطواقم الطبية، في بيان صدر عنها فجر اليوم، السبت، أنها تلقت بلاغا حول إصابة ثلاثة أشخاص من جراء انقلاب سيارة عن جسر في شارع 301 قرب ترابين الصانع في النقب.

وفور وصولها إلى المكان، أقرت الطواقم الطبية وفاة أحد المصابين، فيما قدّمت الإسعافات الأولية لآخرين اثنين، ونقلتهما إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج.

يأتي ذلك في أعقاب إصابة 3 أشخاص أحدهم بجراح خطيرة، في حادث طرق وقع بين جرار زراعي وسيارة خصوصية، مساء أمس، الجمعة، على شارع 804 بالقرب من مدينة عرابة.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 297 شخصا بينهم 87 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

#النقب #حوادث طرق #حوادث سير

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