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400 مستوطن يقتحمون خلة النحلة جنوب بيت لحم

السبت 23 أكتوبر 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
400 مستوطن يقتحمون خلة النحلة جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

 اقتحم 400 مستوطن بتعزيزات عسكرية، اليوم السبت، أراضي منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس قروي واد رحال عمار حجازي لمراسلنا، بأن هؤلاء المستوطنين من مستوطنة " افرات" اقتحموا خلة النخلة، وانتشروا في مواقع مختلفة من المنطقة، رافعين الأعلام الإسرائيلية.

يذكر أن آليات الاحتلال قد جرفت الأربعاء الماضي 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في المنطقة المذكورة، كما دمرت جدرانا استنادية وقواعد بناء منزل قيد الانشاء.

يشار الى ان المستوطنين وقوات الاحتلال صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على منطقة خلة النحلة، من خلال وضع بيوت متنقلة "كرفانات"، وخيام، وتجريف أراضٍ، ضمن محاولات الاستيلاء على مساحات كبيرة لأغراض استيطانية.

#بيت لحم #الاستيطان

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