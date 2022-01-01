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الطقس: أجواء خريفية معتدلة

السبت 23 أكتوبر 2021 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية معتدلة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية معتدلة اليوم السبت، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، تسود أجواء خريفية معتدلة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

#حالة الطقس #طقس فلسطين اليوم #الارصاد الجوية الفلسطينية

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