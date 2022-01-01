مي عودة: لابد من وقفة ضد الحكومات العربية التي تتخذ إجراءات قمعية ضد الفنانين الفلسطينيين

القاهرة/سما/

طالبت المنتجة الفلسطينية مي عودة الفنانين العرب باتخاذ موقف صارم وجاد حيال الإجراءات القمعية التي تمارسها الحكومات العربية تجاه الفنانيين الفلسطينيين.

مطالبات عودة جاءت خلال تسلمها جائزة تكريم المخرج الفلسطيني محمد بكري، الذي لم يتمكن من حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي المقام في مصر، بسبب تأشيرة الدخول، مشيرة ً إلى أن كثيرين من الفنانيين الفلسطينيين حرموا من فرصة المشاركة لسبب ذاته.

وأعلنت، الجمعة، فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن والسينما في الوطن العربي، إذ أعلنت جوائز الدورة الخامسة للمهرجان، تصدرها في المرتبة الأولى لأفضل فيلم آسيوي “هروب الرقيب فلولكونجوف”، بجائزة قيمتها 15 ألف دولار.

فيما حصل فيلم “ريش” المثير للجدل على نجمة الجونة للفيلم العربي الروائي الطويل وقيمتها 20 ألف دولار، بينما حاز فيلم “غروب” على جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل بجائزة قدرها 25 ألف دولار، إضافة لفيلم “هروب ا

وذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل وقيمتها 30 الف دولار لفيلم “حياة إيفانا”.

وتوج فيلم “الرجل الأعمى الذي لن يغب في مشاهدة تيتانيك” بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل وقيمتها 50 ألف دولار.

كما حاز فيلم “كابتن الزعتري” على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل والتي تقدر بنحو 10 آلاف دولار، وذهبت جائوة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل وقيمتها 7500 دولار لصالح فيلم”سبايا”

في حين حصل “أوستروف- جزيرة مفقودة” على نجمة الجونة الفضية للفيلم وثائقي وقيمتها 15 الف دولار، وجائزة سينما من أجل الإنسانية.

وفاز فيلم “الابن المقدس” على نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير والتي تقدر بـ 7500 ألف دولار.

وحصل فيلم “على أرض صلبة” نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم روائي قصير بقيمة 4 آلاف دولار.

بينما نال فيلم “القاهرة برلين” على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير بقيمة 5000 دولار.

و استحوذ فيلم “كاتيا” على نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير بقيمة 15 ألف دولار.

و حصد فيلم “كوستا برافا” على جائزة مؤسسة فبريسي وكذلك نجمة الجونة الخضراء.

وفاز – فيلم عادل يستحوذ على جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر.

و حصدت الممثلة مايا فاندربيك على جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن فيلم بلاي جراوند

وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل بيري بويكوناينينعن فيلم الرجل الاعمي الذي يرفض مشاهدة تايتنك .وفاز الفيلم بجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل.