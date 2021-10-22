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صلاح عن الاستمرار مع ليفربول: أريد البقاء ولكن الأمر ليس بيدي (فيديو)

السبت 23 أكتوبر 2021 05:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح عن الاستمرار مع ليفربول: أريد البقاء ولكن الأمر ليس بيدي (فيديو)



لندن/سما/

قال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إنه يرغب في الاستمرار في صفوف "الريدز" حتى اعتزاله، لكن مستقبله في ملعب "أنفيلد" ليس بيده.

ويرتبط صلاح البالغ 29 عاما بعقد مع ليفربول حتى يونيو عام 2023.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. الأمر ليس بيدي".

وأضاف: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وتابع قائلا: "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، سيجعلني حزينا للغاية .. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".


ويتصدر صلاح قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

يذكر أن ليفربول سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد بعد غد الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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