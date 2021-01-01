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مقتل مواطن واصابة آخر جراء شجار في بلدة شبتين غرب رام الله

السبت 23 أكتوبر 2021 05:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطن واصابة آخر جراء شجار في بلدة شبتين غرب رام الله



رام الله/سما/

 باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطن (36 عاما) واصابة اخر في بلدة شبتين غرب رام الله.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع شجار في بلدة شبتين غرب رام الله ادى الى اصابة شخصين تم نقلهما الى المجمع الطبي حيث اعلن الاطباء عن وفاة احدهما .


واكد ان قوة من الشرطة والاجهزة الامنية توجهت الى البلدة لفض الشجار وفرض الامن والنظام والقبض على عدد من المتهمين.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

#مقتل مواطن #بلدة شبتين #رام الله #الشرطة الفلسطينية

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