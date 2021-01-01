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الشرطة تفتح تحقيقا بظروف وفاة شاب من بلدة الرام

السبت 23 أكتوبر 2021 05:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفتح تحقيقا بظروف وفاة شاب من بلدة الرام



القدس المحتلة/سما/

باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة  وفاة شاب يبلغ من العمر (27 عاما) من بلدة الرام شمال القدس المحتلة. 

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت بلاغاً مساء اليوم يفيد بوصول مواطن بحالة صحية وصفت بالحرجة الى مجمع فلسطين الطبي إثر إصابته في موقع عمله بالقرب من بلدة الرام حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا. 


وامرت النيابة العامة بالتحفظ على  الجثة واحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

#الرام #وفاة شاب #النيابة العامة الفلسطينية #الشرطة الفلسطينية

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