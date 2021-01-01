نقابة الموظفين تطالب بتسوية حقوق موظفي غزة

غزة /سما/

طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، لجنة متابعة العمل الحكومي وديوان الموظفين بالالتزام بقانون الخدمة المدنية المادة رقم 12.

وذكرت في بيان لها أن المادة 12 تقضي بنقل الموظف من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية لكل من يحصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل اثناء خدمته على أن تكون في نفس مجال عمله دون الحاجة إلى اجراء مسابقة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على اثر قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف إجراءات المسابقة الوظيفية التي أعلن عنها الديوان رقم 6/2021 والتي تحرم كثير من موظفينا أخذ حقهم والتقدم للوظائف الإشرافية والانتقال من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية حسب الاعلان وليؤخر هذا الاستحقاق حتى البت في القضية نهائيا .

وطالبت النقابة أن يتم خصم فاتورة الكهرباء ومتأخرات الموظفين لشركة الكهرباء من المستحقات، وذلك على اثر مطالب كثير من الموظفين والشكوى من فاتورة الكهرباء في ظل تراكم المستحقات وتلقيي الموظف 55% دفعة من الراتب شهريا.

وثمنت النقابة قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإلغاء الباصات وصرف بدل السفر الثابت كاملا للموظفين نقدا دون الخضوع لنسبة صرف الراتب والذي لاقى استحسان كثير من الموظفين .

وجددت تأكيدها على مطلبها برفع نسبة صرف الراتب الشهري إلى 60% في حال دخلت المنحة القطرية في الايام القادمة حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقا حتى الوصول لراتب كامل في اقرب وقت ممكن .

ولفتت النقابة إلى أنها تتابع جميع مطالبها السابقة بشكل حثيث مع الأخوة في متابعة العمل الحكومي .