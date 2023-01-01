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3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة

الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة



القدس المحتلة /سما/

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق بين جرار زراعي وسيارة خصوصية على شارع 804 بالقرب من مدينة عرابة، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" الاسرائيلية أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:25 حول حادث طرق بين جرار وسيارة خصوصية قرب عرابة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشخص (64 عاما) عانى جروحا خطيرة في منطقة البطن".

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين، دون معرفة حالتهما حتى كتابة هذه السطور.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

#حادث طرق #اصابات

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