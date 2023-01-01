بعد محادثات مع بوتين.. رئيس وزراء إسرائيل يمدد زيارته إلى روسيا

القدس المحتلة /سما/

أعلنت إسرائيل أن رئيس حكومتها نفتالي بينيت قرر تأجيل العودة إلى تل أبيب وتمديد زيارته إلى روسيا، بعد محادثات أجراها اليوم الجمعة في مدينة سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن أول لقاء بين بوتين وبينيت استغرق خمس ساعات، وعقب اختتامه قام الزعيمان بنزهة داخل مقر الرئاسة الروسية في سوتشي "بوتشاروف روتشي" باتجاه ساحل البحر الأسود.

ووصفت الوزارة اللقاء بأنه كان "دافئا وإيجابيا وتناول طيفا من المسائل المهمة للعلاقات الثنائية"، مضيفة: "نظرا لمدة اللقاء، سيمدد رئيس الوزراء والوفد المرافق له زيارته إلى روسيا وسيغادر إلى إسرائيل بعد انتهاء يوم السبت".