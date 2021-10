هاكرز يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هاكرز تمكنوا بعد ساعات من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن نسخة تجريبية من منصة TRUTH Social للتواصل الاجتماعي، من اختراقها وتشويهها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، قام شخص بالتسجيل للحصول على حساب على موقع الويب التجريبي، ونشر صورة لـ"خنزير يتغوط".

وكتب درو هارويل المراسل الصحفي لـ"واشنطن بوست" على "تويتر": "بإمكان الناس الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التي لم تفتح بعد من خلال رابط عام".

وأضاف: "يمكن لأي شخص إنشاء حساب على الموقع الخاص بترامب باستخدام رابط عام... لم يتم إطلاق الموقع بعد، لكنه بالفعل ضعيف للغاية".

3. Trump's team took that site offline. But other smart people used a search engine to find all servers with the same website icon - and found another test domain, again unsecured, with a bunch more stuff they probably didn't wanna show. As of this morning, it's offline too pic.twitter.com/x9TjwURDpT