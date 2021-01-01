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الناصرة: تظاهرة حاشدة ضدّ الجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية

الجمعة 22 أكتوبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: تظاهرة حاشدة ضدّ الجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

أطلق المئات من أهالي مدينة الناصرة، صرخة مدوّية ضد الجريمة والعنف، من خلال تظاهرة تحت شعار "صرخة عاصم ضدّ الصمت"، وذلك بعد الجريمة التي راح ضحيتها الشاب عاصم السلطي (28عاما) برصاصة طائشة في عيلوط.

وقُتِل الشاب السلطي برصاصة طائشة خلال إطلاق نار في شجار وقع بعيلوط، في ساعة متأخرة من مساء يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وعُلم أنه تزوج منذ فترة وجيزة، ولم يكن مشاركًا بالشجار.

وجاءت التظاهرة في الناصرة، بعد وقت وجيز من مظاهرة "جمعة الغضب 13" والتي نُظّمت في مدينة أم الفحم، احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة.

ونظّم الحراك الشبابيّ في عيلوط والحراك الشبابيّ النصراويّ، التظاهرة الحاشدة والصرخة ضد الجريمة.

وهتف المتظاهرون ضد الشرطة بشعارات من قبيل؛ "يا شرطي يا خسيس... الدم العربي مش رخيص” وغيرها من الهتافات.

كما رفع المتظاهرون صور الشاب السلطي والشعارات المنددة بالجريمة والعنف والقتل.

وشارك في المظاهرة عدد من أعضاء القائمة المشتركة، بالإضافة إلى رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة.

ومساء أمس الخميس، أصيب شخصان، أحدهما بجراح حرجة، جرّاء جريمتي عنف في بلدة جديدة- المكر.

#مدينة الناصرة #الشرطة الاسرائيلية #الجريمة والعنف #المجتمع العربي

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