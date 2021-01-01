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إصابات بقمع الاحتلال مسيرة سلمية في بيت دجن

الجمعة 22 أكتوبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بقمع الاحتلال مسيرة سلمية في بيت دجن



نابلس /سما/

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأصيب مواطن اخر بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة سلمية في قرية بيت دجن شرق نابلس، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية، والمطالبة بفتح الشارع الغربي للقرية المغلق منذ 15 عاما.

واكدت رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن اراضي قرية بيت دجن نصر أبو جيش لـ”القدس” دوت كوم، أن عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة، اليوم، بالقرب من الشارع الغربي لقرية بيت دجن المغلق منذ 15 عاما، للمطالبة بفتحه، والمطالبة بإزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على اراضي القرية من ناحيتها الشمالية الشرقية، وبعد صلاة الجمعة انطلقت مسيرة باتجاه الشارع المغلق، لكن قوات الاحتلال قمعت المشاركين وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل والرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه المشاركين، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق وإصابة بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتمت معالجة المصابين ميدانيا.

#مواجهات #مسيرة بيت دجن

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