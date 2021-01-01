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العمادي يكشف عن بشائر خير لغزة: "القادم أفضل في كافة الملفات.. والإعمار سيسير بشكل أسرع"

الجمعة 22 أكتوبر 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يكشف عن بشائر خير لغزة: "القادم أفضل في كافة الملفات.. والإعمار سيسير بشكل أسرع"



غزة /سما/

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي: إن "القادم لقطاع غزة أفضل في كافة الملفات خلال هذه السنة والسنوات القادمة".

وأضاف خلال حديث للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في غزة، حول ملف إعادة الإعمار، "في كل الملفات غزة إلى الأفضل في الفترة المقبلة".

وأشار العمادي إلى أن عملية الإعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خلال الفترة المقبلة.

وتطرق العمادي إلى المنحة القطرية الخاصة بموظفي غزة، موضحًا أن القادم لغزة أفضل، مضيفًا: "أنتم لاحظتم أن الأمور أفضل من قبل، الحديد دخل من غير جانب، كوابل الاتصالات دخلت".

وأكد على أن هذه بشائر خير مقبلة لغزة للأفضل خلال السنوات المقبلة.

#السفير العمادي #قطاع غزة #اعادة اعمار غزة #غزة #قطر #اسرائيل

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