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قيادي بحماس: تحرير الأسرى قادم لا محالة..

الجمعة 22 أكتوبر 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: تحرير الأسرى قادم لا محالة..



رام الله /سما/

أكد القيادي في حركة " حماس " الشيخ حسن يوسف أن يوم تحرير الأسرى قادم لا محالة، وأن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بحرية أسرانا من سجونه.

وقال يوسف خلال وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج في بلدة عنبتا بطولكرم إن الأسرى المضربين عن الطعام سينتصرون حتما على الاحتلال وعنجهيته.

وأضاف: جئنا اليوم لنساند الأسرى والمضربين عن الطعام الذين مضى على بعضهم مائة يوم، وآخرون قريبون من ذلك، ولنقول لهم بأن حريتكم قريبة، وأن مقاومتكم التي تأسر جنود الاحتلال سوف تتكفل بتحريركم.

وأشاد يوسف بأهالي بلدة عنبتا ووقفاتهم المتتالية مع الأسير الأعرج، مبينا أن هذه الوقفة تدل على وفاء الشعب وأهالي طولكرم للأسرى، وأنهم يرفضون سياسات الاحتلال التي تلحق الأذى بالأسرى.

 وشدد يوسف على أن الأسرى الفلسطينيين موحدون أمام سياسات الاحتلال العنصرية.

#حركة حماس #حسن يوسف #الاسرى الفلسطينيين #صفقة تبادل الأسرى

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