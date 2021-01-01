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هنية يرد على "خليل عطية".. ويؤكد لن نتردد في تحمل مسؤولياتنا تجاه الأسرى

الجمعة 22 أكتوبر 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يرد على "خليل عطية".. ويؤكد لن نتردد في تحمل مسؤولياتنا تجاه الأسرى



غزة /سما/

 أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن حركة حماس لن تتردد في تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الآن وفي المستقبل.

 وقال ردا على مناشدة الأخ النائب الدكتور خليل عطية عضو البرلمان الأردني لرئيس الحركة بشأن العمل للإفراج عن الإخوة الأسرى الأردنيين، ومرتبطا أيضا بما صدر عن البرلمان العربي بالخصوص في اجتماعه الأخير "إننا نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى الأردن الشقيق، وأجندة الصراع مفتوحة مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهنا ومستقبلا على هذا الصعيد".

 وأوضح هنية أن الفريق التفاوضي الذي يدير مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال هم من خيرة رجال الحركة، ويعرفون ما الذي يجب فعله من أجل التوصل لصفقة مشرفة، وبإسناد تام من كل أذرع الحركة في الداخل والخارج عبر فصول متتالية إلى أن يتحقق الهدف النهائي بتحرير أسرانا.

 وطالب رئيس الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بتحمل مسؤوليتها كاملة في وقف معاناة أسرانا، وكبح جماح السياسة العدوانية لمصلحة السجون الإسرائيلية، مشيدا بالخطوات النضالية والإضرابات التي يخوضها الأسرى من أجل حقوقهم العادلة.

 وقال "إننا لن نسمح بالاستفراد بأي فصيل داخل السجون".

#حركة حماس #اسماعيل هنية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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