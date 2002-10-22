أسيران يدخلان أعواماً جديدة .. حكام وتمديد أسرى وإفراجات

رام الله /سما/

دخل اليوم، الأسير سامي سليمان إبراهيم جرادات (53 عامًا) من بلدة سيلة الحارثية بمحافظة ، عامه ال19 على التوالي في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله بتاريخ 22/10/2003، وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن المؤبد 23 مرة بالإضافة للسجن 50 عامًا بتهمة الإنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للسرايا ، علما ان شقيقه صالح جرادات قائد سرايا القدس اغتيل خلال ملاحقته من الوحدات الخاصة خلال انتفاضة الاقصى، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ ويقبع حاليًا في سجن رامون.

ودخل الاسير رامي سليمان عبدالله ابومصطفي من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، عامه الـ 20 والاخير من مدة حكمه البالغة 20 عاماً، وكان اعتقل بتاريخ 2002/10/22 .

من جهة أخرى، حكمت محكمة سالم العسكرية على الأسير قيصر ناصر كممجي من جنين بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة شهور وهو معتقل منذ 36 يوما، والأسير حيدر أبونعيم من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، والصحفي مصعب قفيشة وابن عمه أنس قفيشة بالسجن 40 يوما، وعلى الشاب أيمن القواسمي بالسجن 14 يوما، حيث كانوا اعتقلوا من مستشفى “كابلان” بعد زيارتهم لصديقهم الأسير المضرب مقداد القواسمي.

وجددالاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية للأسير مسلم يوسف غوانمة من مخيم الجلزون لمدة 4 أشهر وكان أمضى7 شهور فعلية قبل تحويله الى الإداري .

ومددت المحكمة اعتقال المقدسي مجد أبو حطب من بلدة الطور حتى 4-11، والأسير محمد ماهر شجاعية من دير جرير حتى يوم الأحد القادم وهو يقبع في مركز توقيف عتصيون، و الأسير المقدسي مجد أبو حطب من بلدة الطور حتى 4-11، وهو معتقل منذ 3 شهور ونصف

، والأسرى لؤي الرجبي، واسلام الرجبي، وتامر المحتسب، وسلطان سرحان، وحسين عيسى، الى يوم الاثنين القادم وجميعهم من بلدة سلوان بالقدس، و الأسير عمر أيمن شواهنة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية حتى تاريخ 28/10/2021، وهو معتقل منذ 10 شهور.

وأفراحتلال عن الأسير صهيب مأمون سلطان من الخليل بعد اعتقال استمر 7 سنوات، والأسير حسان رمزي أبو صلاح من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين بعد اعتقال اداري استمر 16 شهرا، والأسير ساري هاني أبو سيف من الخليل بعد اعتقال إداري استمر6 أشهر، والأسير بهجت إبراهيم زين من الخليل بعد اعتقال استمر 10 شهور، والأسير رامي جمال أبو عياش من نابلس بعد اعتقال استمر 12 يوما، والأسير مهدي أبو ليلى من نابلس بعد اعتقال استمر أربعة أشهر، والأسير عرفات الشرفا من بيتا جنوب نابلس بعد اعتقال استمر اسبوعين.