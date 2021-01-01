لجان المقاومة: انتصار ابطالنا الاسرى دليل جديد على ان الحقوق تنتزع بالقوة ولا توهب

غزة /سما/

بارك مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة، محمد البريم "أبو مجاهد" انتصار الاسرى المبارك على السجان الصهيوني المجرم، موجهًا التهنئة لذويهم بهذا الانتصار.

وقال البريم في تصريح له: "نهنئ اخواننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ونبارك لهم هذا الانتصار الكبير لشعبنا واسراه الابطال أبطال الجهاد الاسلامي في سجون الاجرام الصهيوني".

وشدد على أن انتصار أبطالنا الأسرى على السجان الصهيوني انتصار لكل مكونات الشعب الفلسطيني التي وقفت خلف الاسرى الابطال دعما ومساندة لهم ولصمودهم.

وأضاف "انتصار ابطالنا الاسرى دليل جديد على ان الحقوق تنتزع بالقوة ولا توهب وان المقاومة هي الطريق الوحيد للانتصار على العدو الصهيوني".

وتابع البريم "انتصار الاسرى الجديد على السجان الصهيوني يؤكد ان وحدة الموقف داخل وخارج السجون والارادة الصلبة الفولاذية لأبطال الحركة الاسيرة هي من اهم مقومات النصر على العدو الصهيوني".

وتوجه بالتحية لأبطال "عملية نفق الحرية" الذين كانوا شرارة المعركة الجديدة مع العدو الصهيوني خارج وداخل السجون.

وجدد البريم التأكيد على أن قضية الاسرى هي قضية مركزية لنا وستبقى على سلم اولوياتنا ومهام مقاتلينا في الوية الناصر صلاح الدين.

كما توجه بالتحية لكل من ساند ابطالنا الاسرى في إضرابهم وندعوهم الى مواصلة مساندة الاخوة الاداريين المضربين عن الطعام منذ اكثر من "100 يوم " ونحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياتهم .