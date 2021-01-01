إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بقمع الاحتلال مسيرة قرب جبل صبيح

نابلس /سما/

أصيب عشرات المواطنين ظهر اليوم الجمعة، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية أسبوعية في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال أمين سر حركة فتح في بلدة بيتا منور بني شمسة: ان مئات الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة اليوم، في محيط جبل صبيح، ثم انطلقت مسيرة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على قمة الجبل، لكن قوات الاحتلال قمعت المسيرة وأطلقت باتجاه المشاركين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أوقع عشرات الإصابات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع عولجت ميدانيا.