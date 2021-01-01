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"جمعة الغضب 13": مظاهرة حاشدة في أم الفحم احتجاجا على تفشي العنف والجريمة

الجمعة 22 أكتوبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جمعة الغضب 13": مظاهرة حاشدة في أم الفحم احتجاجا على تفشي العنف والجريمة



القدس المحتلة /سما/

تظاهر المئات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة أمام محطة الشرطة، اليوم الجمعة، احتجاجا على ازدياد جرائم القتل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، وانعدام الأمن والأمان للمواطنين العرب.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بمكافحة العنف والجريمة، كما رددوا هتافات داعية للتسامح والحوار، وحمّلوا الشرطة المسؤولية عن ازدياد الجريمة في المجتمع العربي.

وجاءت المظاهرة تحت عنوان "جمعة الغضب 13" وشعار "أم الفحم أقوى من الإجرام"، وذلك بدعوة من الحراك الفحماوي الموحّد.

وأقيمت صلاة الجمعة وألقى خطبتها الشيخ طاهر علي، اليوم، في ساحة دار بلدية أم الفحم، إذ ألقى الضوء على العنف والجريمة، داعيا إلى التحرك من أجل حقن دماء الأبرياء.

وحضرت قوات معززة من الشرطة الاسرائيلية ووحداتها الخاصة و"حرس الحدود" والخيالة وسيارات رش المياه العادمة إلى أم الفحم منذ صباح اليوم.-48

#ام الفحم #اسرائيل #الشرطة الاسرائيلية #المجتمع العربي #الجريمة والعنف

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