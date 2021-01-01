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الجهاد تحذر الاحتلال من المساس بمطالب الأسرى: "لن يهدأ لنا بال حتى تحريركم"

الجمعة 22 أكتوبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تحذر الاحتلال من المساس بمطالب الأسرى: "لن يهدأ لنا بال حتى تحريركم"



غزة /سما/

حذر جميل عليان مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة الاحتلال ومصلحة سجونه من أي محاولة للتلاعب بأي من مطالب الأسرى العادلة.

وأكد في مؤتمر صحفي أمام مقر الصليب الاحمر بغزة على استمرار العمل على تحقيق مطالب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.

وشدد على أن وحدة الحركة الأسيرة وتكاتفها في مواجهة إدارة مصلحة السجون، وعدم السماح لها بأي خرق للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأسرى الليلة الماضية، أو التلاعب بأي من المكتسبات والانجازات التي حققتها الحركة الوطنية الأسيرة بالتضحيات على مدار سنوات طويلة ومحطات عديدة من النضال والصمود والصبر.

وقال إن ما يجري من عدوان بحق الأسرى الأبطال، يفرض علينا العمل الجاد بكل السُبل من أجل تحريرهم، مضيفا "لن يهدأ لنا بال حتى تتحقق للأسرى حريتهم المنشودة."

وتابع، لقد كان هذا الإضراب محطة من محطات الصمود في مواجهة لا تنتهي ولا تتوقف إلا بزوال الاحتلال وتحرير أرضنا واسترداد مقدساتنا.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى استمرار فعاليات الدعم والنصرة لأسرانا الأبطال، فهم ليسوا وحدهم، وواجبنا الشرعي والوطني أن نكون إلى جانبهم وأن نستنفر في كل وقت لحمايتهم والذود عنهم

وأشار إلى أنه لقد أثبتت كل التجارب أن الاحتلال لن يجرؤ على المساس بالأسرى طالما أن خلفهم شعب ومقاومة في أتم استعداد للتضحية دفاعاً عن الأسرى وكرامتهم.

#جميل عليان #اسرى الجهاد #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الجهاد الاسلامي

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