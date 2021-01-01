فلسطين تشارك في المؤتمر العام لإتحاد اللجان العمالية باسبانيا

مدريد /سما/

تشارك دولة فلسطين في أعمال المؤتمر العام لإتحاد اللجان العمالية في إسبانيا "CCOO" والذي يستمر حتى يوم غد السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

ومثل الوفد الفلسطيني لأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بمشاركة القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا صفاء مهلوس، وأمين سر إقليم حركة فتح أحمد معروف.

وطالب سعد بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف إنتهاكاته بحق عمال فلسطين ورفع الظلم عنهم، وبالضغط على الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قدم في اليوم الأول من المؤتمر درعا موسوما بخارطة فلسطين للإتحاد العام العمالي الإسباني تكريما لجهودهم ووقوفهم بجانب القضية الفلسطينية.