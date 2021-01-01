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مواطنون يؤدون صلاة الجمعة على الشارع الذي جرفه الاحتلال شرق طوباس

الجمعة 22 أكتوبر 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة على الشارع الذي جرفه الاحتلال شرق طوباس



طوباس /سما/

 أدى مواطنو وفعاليات محافظة طوباس، صلاة اليوم الجمعة، على الشارع الذي جرفته قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقا قبل أيام.

وقال أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة خلال الفعالية التي دعا اليها فصائل العمل الوطني، ولجنة التنسيق الفصائلي، وحركة فتح، أنه تم أداء الصلاة على الشارع الذي جرفه الاحتلال، للتأكيد أن أهالي المنطقة لن يرضخوا لممارساته التي يسعى من خلالها لتهجيرهم من أراضيهم.

وأكد أن الاحتلال كثف خلال الأيام الأخيرة من انتهاكاته في مناطق محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتمثلت بعمليات التجريف، والإخطارات المتزايدة، واعتقال المواطنين وترهيبهم.

يذكر أن قوات الاحتلال جرفت الإثنين الماضي، شارعا معبدا بطول 1600 متر شرق قرية تياسير إلى الشرق من طوباس، علما أن الاحتلال يستهدف الطرق التي تربط القرى والبلدات والمناطق الفلسطينية في الأغوار بتدميرها كليا أو بشكل جزئي.

#محافظة طوباس #قوات الاحتلال

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