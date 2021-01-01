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الخليل: وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام

الجمعة 22 أكتوبر 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام



الخليل /سما/

شارك أهالي الأسرى في مدينة الخليل، اليوم الجمعة، في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، نظمت على دوار ابن رشد وسط الخليل.

وقال الأسير المحرر خضر عدنان إن الظروف التي يعيشها الأسير مقداد القواسمي في ظل إصراره على الاستمرار بالإضراب عن الطعام حتى ينال حريته، وكذلك الأسرى المرضى، صعبة جدا بسبب سياسة الاحتلال العقابية من تعذيب جسدي ونفسي، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالقيام بواجبها اتجاه الأسرى ومطالبهم العادلة.

وأكد المتحدثون في الوقفة أن شعبنا لن يتخلى عن أسراه وسيواصل اسنادهم حتى ينالوا حريتهم، منددين بسياسة الاحتلال العقابية والانتقامية بحق الأسرى.

وعبر أهالي الأسرى عن مخاوفهم على حياة الأسرى المضربين عن الطعام خاصة مقداد القواسمة وكايد الفسفوس بعد تردي وضعهما الصحي، مطالبين بتكاثف جميع الجهود من أجل اطلاق سراحهم.

#أهالي الأسرى #الخليل #وقفة دعم وإسناد #سجون الاحتلال #اضراب عن الطعام

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