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40 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى

الجمعة 22 أكتوبر 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى



القدس المحتلة /سما/

أدى الآلاف من أبناء شعبنا، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم التواجد المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة، وأبواب الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: "منذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف المصلين من أبناء القدس وداخل أراضي الـ48، وقلة ممن سمح لهم من الضفة الغربية، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة في رحابه، حيث بلغ عدد المصلين نحو 40 ألفا".

وشددت قوات الاحتلال من قيودها على المداخل والأبواب والحواجز منذ ساعات مبكرة عددا كبيرا من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية وأراضي الـ48، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى #القدس

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