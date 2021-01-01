الاحتلال يأخذ قياسات مسجد في عانين ويقتحم مناطق عدة في جنين

رام الله / سما /

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، قياسات مسجد وصورت عددا من المنازل القديمة في قرية عانين غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عانين الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، وأخذ قياسات مسجدها الغربي، وصورت المنازل القديمة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى في محافظة جنين، منها رمانة، والطيبة، وتعنك، وكثفت من تواجدها العسكري في سهل قرية الجلمة غرب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين وداهمت منجرة، تعود ملكيتها للمواطن فايز الخطيب واعتدت عليه بالضرب هو والمواطن محمد سميح أبوبكر واستجوبته