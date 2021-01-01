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الصحة : 4 حالات وفاة و334 إصابة جديدة بكورونا بغزة

الجمعة 22 أكتوبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 4 حالات وفاة و334 إصابة جديدة بكورونا بغزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 4 حالات وفاة و334 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1720 فحصًا مخبريًا وتعافي 958 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 181804 إصابة بينها 8444 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 171834 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1526 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 171 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 121 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 467690 شخص.

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