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أول تعليق لسرايا القدس بعد فك أسرى الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام

الجمعة 22 أكتوبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لسرايا القدس بعد فك أسرى الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام



غزة/ سما /

أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن سرايا القدس ستبقى السند الصلب والدرع الحصين لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو حمزة في تغريدة له على التيلغرام اليوم الجمعة: "سنبقى سيف شعبنا ومقدساتنا في طريقنا الطويل، وصراعنا الممتد مع العدو حتى الحرية، والنصر الأكيد إن شاء الله".

وأضاف: "كنَّا وما زلنا نؤمن بأن معية الله معنا، وبأنه سيمدنا بإنجازٍ جديدٍ في معركة السجون، التي استمرت 42 يوماً، كان آخرها إضراب أسرانا لمدة 9 أيام، تُعد بمجموعها محطات عزٍ وافتخارٍ، وتُوِّجت اليوم بانتصار الإرادة التي لا تعرف اليأس".

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