الجهاد تعلن عن إقامة صلاة الجمعة أمام الصليب الأحمر

غزة/ سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين ان حركة الجهاد الإسلامي ستقيم صلاة الشكر ومؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة انتصارا لمعركة الأمعاء الخاوية التي استمرت لنحو تسعة أيام داخل سجون الاحتلال رفضا لكل الإجراءات العقابية التي اتخذتها إدارة سجون الاحتلال بحق الحركة الاسيرة وأسرى الجهاد الإسلامي بعد عملية نفق الحرية.



وأكد القيادي الحرازين أن صلاة الجمعة ستتحول للاحتفال بانتصار الاسرى الأبطال في معركتهم البطولية على السجان داعيا لأوسع مشاركة جماهيرية في صلاة الجمعة مبينا انه سيعقد مؤتمر صحفي الساعة 11:30 لقيادة حركة الجهاد الإسلامي حول انتصار الاسرى داخل سجون الاحتلال .



أعلنت مهجة القدس والهيئة القيادية لحركة الجهاد في السجون انتصار أسرى "حركة الجهاد الإسلامي" في السجون الصهيونية وتعليقهم للإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضوه احتجاجا على "الإجراءات القمعية" التي تُتخذ بحقهم.



وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري أعلن أسرى الجهاد الإسلامي دخول 250 أسيرا من الحركة في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على "الإجراءات التنكيلية" التي تُتخذ بحقهم.



ويطالب الأسرى المضربين إدارة سجون الاحتلال "بوقف إجراءاتها التي كانت قد فرضتها بحقّهم بعد السادس من سبتمبر/أيلول، تاريخ عملية نفق الحرية".