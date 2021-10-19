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"إسرائيليون" يرقصون على أنغام "أبو عبيدة معذبهم" (شاهد)

الجمعة 22 أكتوبر 2021 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيليون" يرقصون على أنغام "أبو عبيدة معذبهم" (شاهد)



القدس المحتلة / سما /

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد أنه لـ"إسرائيليين" من طائفة الحريدم اليهودية المتطرفة، وهم يرقصون على أنغام أغنية للفنان الفلسطيني معين الأعسم، الذي اشتهر بأغنية "أبو عبيدة معذبهم"، إبان حرب غزة الأخيرة.

وأدى المشاركون في الحفل رقصة "الدحية" البدوية على أنغام الأعسم، وهو من النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، وقد تعرض للاعتقال إثر تأديته أغنية "أبو عبيدة معذبهم".

ويظهر الفيديو أحد المشاركين حاملا رشاشا مزيفا ومتلثما على غرار المتحدث باسم كتائب القسام.

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