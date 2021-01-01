الجهاد الاسلامي تنفي انتهاء إضراب أسرى الحركة

جنين/سما/

نفى المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين ، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومؤسسات الأسرى، عن انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذي يخوضونه ضمن البرنامج الوطني المتفق عليه لمواجهة إجراءات إدارة السجون القمعية بحقهم.

و قال عز الدين لصحيفة القدس المحلية ” الأسرى من ابناء الحركة، مستمرين في إضرابهم لليوم العاشر على التوالي، بعزيمة وتحدي ومعنويات عالية رغم كل عمليات القمع المستمرة بحقهم، وما زالت جلسات الحوار بين أسرى الجهاد وادارة السجون مستمرة حتى اللحظة دون إحراز أي تقدم “.



وأكد أن أي قرار يتعلق بمسألة الإضراب، يصدر فقط عن الهيئة العليا لأسرى للجهاد، أو المؤسسات المختصة التابعة للحركة “، داعياً وسائل الاعلام لتوخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي اخبار لا تصدر عن الجهات المختصة، وتفويت الفرصة على محاولات الاحتلال لترويج الاشاعات المغرضة للنيل من أهداف الأضراب والمضربين.