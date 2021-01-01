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دراسة: لقاح فايزر فعال بنسبة 90% ضد طفرة دلتا بين المراهقين الإسرائيليين

الخميس 21 أكتوبر 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: لقاح فايزر فعال بنسبة 90% ضد طفرة دلتا بين المراهقين الإسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

قال صندوق المرضى (كلاليت)، أكبر منظمة صحية في إسرائيل، اليوم الخميس، إن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90 في المائة في منع الإصابة بطفرة دلتا للأشخاص من عمر 12 إلى 18 عاما.

وأفاد صندوق المرضى في بيان أن فريق الدراسة المكون من باحثين من كلاليت بالتعاون مع جامعة هارفارد ومستشفى بوسطن للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بتحليل بيانات 94354 مراهقا إسرائيليا لاختبار فعالية جرعات اللقاح الأولى والثانية في منع الإصابة بالطفرة المنتشرة في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم.


وقارن الباحثون بيانات المراهقين الملقحين بمجموعة من نفس العدد من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

وشارك أعضاء المجموعتين بيانات متطابقة من حيث التركيبة السكانية والجغرافيا والخلفية السريرية والسلوكيات الصحية المرتبطة بخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن هناك انخفاضا بنسبة 93 في المائة في الأعراض عند الاصابة بالمرض.

وسجلت إسرائيل اليوم الخميس 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1320563 من بينها 8030 حالة وفاة و331 حالة خطيرة و15623 حالة نشطة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إسرائيل بلغ 6212587، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 5707275، والأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة 3875901.

#لقاح فايزر #طفرة دلتا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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