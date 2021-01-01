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مجدلاني: نثمن تصويت الاتحاد الأوروبي بدعم موازنة الأونروا وندعو الدول المانحة لدعمها

الخميس 21 أكتوبر 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: نثمن تصويت الاتحاد الأوروبي بدعم موازنة الأونروا وندعو الدول المانحة لدعمها



رام الله/سما/

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني ، إن تصويت الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني خطوة مهمة لدعم شعب ما زال يعاني من الاحتلال وصفعة ضد التحريض الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا.

وتابع د.مجدلاني في بيان صحافي، رغم التحريض الذي مارسه الاحتلال لوقف الدعم بحجة ما يسمى التحريض في المناهج إلى أن الاتحاد الأوروبي بهذا التصويت انتصر للحق الفلسطيني.


وأضاف د.مجدلاني إذ نثمن الدعم الأوروبي واستمراره لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بنحو (55) مليون يورو لعام 2022، بعد ان سقط الاقتراح المقدم من عدد من الاحزاب اليمينية والذي يطالب بتخفيض الدعم الاوروبي بنحو (23 مليون يورو) فإننا ندعو كافة الدول المانحة للمزيد من الدعم لصالح الاونروا.

وأكد على أن كل ما تطرحه حكومة الاستيطان مخالف للقانون الدولي، وأن “الأونروا” تشكلت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 ولن تحل او تفكك الا بعد حل مشكلة اللاجئين.

وحذر د. مجدلاني من تساوق بعض المواقف الدولية مع هذه المطالب التي تحاول حكومة الاستيطان تمريرها، مشيرا الى أنها تأتي في سياق حملة تحريض مستمرة ضد القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار تجاه ما يمارسه الاحتلال من إرهاب دولة منظم .

#احمد مجدلاني #الاونروا

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