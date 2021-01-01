وقفة إسناد للأسرى وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين

جنين/سما/

نظمت حركة "فتح" إقليم جنين، والقوى الوطنية والإسلامية، مساء اليوم الخميس، وقفة دعم وإسناد في ميدان عميد الأسرى كريم يونس، للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم، وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وأكد المتحدثون في الوقفة، ممثل فصائل العمل الوطني والإسلامي أسامة حروب، وممثل ذوي الشهداء والد الشهيد أمجد اياد عزمي، وممثل أهلنا في أراضي الـ48 الأسير المحرر محمد مطيري، الاستمرار في تنظيم الفعاليات اليومية حتى استرداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، وهي ورسالة تؤكد للاحتلال والعالم أجمع أن شعبنا لن يتخلى عن أسراه وسيواصل اسنادهم حتى ينالوا حريتهم.

وندد المتحدثون بالعقاب التعسفي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي من خلال عزلهم الانفرادي، مطالبين كافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى.

وتزينت الخيمة بالأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، ويافطات تحمل أسماء الشهداء، كما رفع المشاركون صور أسرى الأمعاء الخاوية الذين يواصلون خوض الإضراب عن الطعام.