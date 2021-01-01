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جعجع يقبل استجوابه أمام محكمة عسكرية شرط مثول حسن نصرالله قبله

الخميس 21 أكتوبر 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جعجع يقبل استجوابه أمام محكمة عسكرية شرط مثول حسن نصرالله قبله



بيروت/سما/

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنه "إذا كان صحيحا أن محكمة عسكرية تريد سماع شهادتي بشأن عنف بيروت، فيجب أن تستمع إلى شهادة نصر الله قبلي".


وعن طلب الاستماع إلى إفادته قال جعجع: "تكرم عين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بشرط أن يستمع إلى إفادة نصرالله قبلي لأنه لم تسجل أي مخالفة أو انتهاك لـ"القوات" منذ انتهاء الحرب الأهلية".

وأضاف: "خطاب أمين "حزب الله" حسن نصر الله كان مليئا بالأخطاء ولم يستند إلى الحقيقة".

وقال: "كل صراحة "حزب الله" عنده هدف واحد الآن هو أن يوقف تحقيق المرفأ".

وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وجه رسالة قبل يومين إلى حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع، على خلفية أحداث الطيونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يجب أن "يتأدبوا".

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة جعجع في أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت.

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" قد قالت إن "مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد"، أثناء احتجاج الخميس الماضي.

#سمير جعجع #حزب الله #لبنان #بيروت #حسن نصر الله

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