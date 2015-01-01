  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الادعاء الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيما 10 أشهر بسبب فيديو جنسي

الخميس 21 أكتوبر 2021 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الادعاء الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيما 10 أشهر بسبب فيديو جنسي



باريس/سما/

طالب الادعاء الفرنسي اليوم الخميس بسجن كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب "الديوك" ماتيو فالبوينا بفيديو جنسي.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.

وبنزيما هو واحد من خمسة أشخاص يخضعون للمحاكمة بسبب محاولة الابتزاز، مما أدى إلى استبعاده عن منتخب "الديوك" لمدة خمس سنوات ونصف.

وطلب المدعي العام أحكاما تتراوح بين السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ والسجن حتى أربع سنوات للمتهمين الأربعة الآخرين.


ولم يكن بنزيما الذي لعب أمس الأول مع فريقه ضد مضيفه دينامو كييف الأوكراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حاضرا في محكمة فرساي يومي الأربعاء والخميس خلال الجلسات.

ويتهم بنزيما بتحريضه فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بنزيما هذه المزاعم قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

وقالت المدعية سيغولين مار أمام المحكمة "بنزيما ليس شخصا صالحا حاول المساعدة. لقد عمل للسماح للمفاوضين بالوصول إلى هدفهم وللمبتزين بالحصول على الأموال". كما طلبت تغريمه 75 ألف يورو.

واستبعد اللاعبان من منتخب "الديوك" منذ أواخر العام 2015 قبل عودة بنزيما في كأس أوروبا هذا الصيف حيث خرج أبطال العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن يحققوا قبل قرابة العشرة أيام لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا في النهائي بقيادة بنزيما.

فيما لم يستدع فالبوينا مجددا.

وقال فالبوينا في شهادته يوم افتتاح المحاكمة أمس الأربعاء: "كنت خائفا على مسيرتي الرياضية، على منتخب فرنسا. كنت أعرف أنه إذا تم نشر مواد الفيديو، فسيكون الأمر معقدا بالنسبة لي في المنتخب وهذا ما حصل لاحقا".

وأردف لاعب أولمبياكوس اليوناني أن اختياره للمنتخب هو بمثابة "الكأس المقدسة للاعبين، وأنه "لم أكن أتخيل" تورط زميل له في مؤامرة ضده.

وتابع ابن الـ37 عاما مؤكدا أن بنزيما كان "مصرا على جعلي أقابل شخصا ما"، وأقر أن زميله لم يكن عدوانيا ولم يذكر المال، لكنه "عندما تحل مشكلة من هذا القبيل (...) فهي ليست مقابل تذاكر لمباراة كرة القدم".

ويستند الملف بشكل خاص إلى مناقشة جرت في أكتوبر 2015 بين الرجلين في كليرفونتان، مركز تدريبات منتخب "الديوك"، والتي يُزعم أن بنزيما أوضح خلالها أنه يمكنه أن يعرّف فالبوينا على "شخص موثوق"، وفقا لما قاله الأخير في جلسة الاستماع، لمساعدته على "التعامل" مع أي نشر محتمل للشريط.

وزعم بنزيما وقتها أنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المبتزون الذين كان الشريط بحوزتهم.

#فرنسا #كريم بنزييما #ريال مدريد #منتخب فرنسا #منتخب الديوك #ماتيو فالبوينا

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

"هآرتس" تكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

موقع أمريكي: هذه مطالب ابن سلمان للتطبيع مع "اسرائيل"

شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

المخابرات التركية تفكك شبكة تجسس للموساد تستهدف معارضي "اسرائيل"

مشاهد لحاخام بالرياض تثير ردود فعل بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)

الأخبار الرئيسية

زيتون

هآرتس: حتى يعتاد العالم.. نتعاون على قطع أشجارهم أولاً وقتل أولادهم قبل رميهم في الأردن

مجدداً.. النخالة: سنبذل كافة الجهود لدعم أسرانا.. حتى إذا اضطررنا للقيام بعمل عسكري

عمال

هآرتس: تسهيلات إسرائيل لغزة.. “سود عيون” أم كسب وقت لتأجيل المواجهة مع حماس؟

الصحة: تسجيل 7 وفيات و 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة

aVrg6

أشغال غزة تكشف تفاصيل عن مدينة "العاشر من رمضان" وجسر بحي الشجاعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية