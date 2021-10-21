شقيقة العارضة: "محمود العارضة" يبدأ إضراباً عن الطعام ووالدتها تُضرب تضامناً معه

القدس المحتلة/سما/

أكدت باسمة العارضة شقيقة الأسير محمود العارضة بطل عملية "نفق الحرية" بدء الأسير محمود إضراباً مفتوحاً عن الطعام اليوم الخميس 21/10/2021 في سجون "أيالون" الرملة وسط ظروف إنسانية صعبة.

وقالت شقيقة الأسير محمود خلال تصريح صحفي ":"إن المحامي أبلغهم ببدء محمود الإضراب ، رفضاً للإجراءات التعسفية العقوبات التي فرضها الاحتلال، ولتحسين ظروفه ، بالإضافة إلى تضامنه مع الأسرى المضربين.

وقالت باسمة العارضة:"إن والدتها بدأت اليوم إضراباً عن الطعام اليوم بالتزامن مع بدء نجلها محمود الإضراب وسط ظروف صحية صعبة تمر بها".

وبينت العارضة، أن الاحتلال فرض جملة من العقوبات على أخيها وفقاً لما بلغهم به المحامي ، حيث حرمته من الأجهزة الكهربائية ، وتم اعطائه ملابس أكبر حجماً بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لتصليح الخراب الذي أحدثه "وفقاً للاحتلال" خلال عملية حفر نفق الحرية والذي يقدر بـ3500 شيقل للسجن بالاضافة إلى مبلغ آخر.

وأشارت إلى أن معنويات أخيها عالية جداً بالرغم من قرار فرض العزل الانفرادي لـ6 شهور .

وعبرت العارضة ، عن خشيتها من تشديد الاجراءات بعد بدء محمود الإضراب عن الطعام ، كمنع زيارة المحامي ، وغيرها من الاجراءات .