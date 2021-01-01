وكيل أشغال غزة: "جسر الشجاعية" دخل مرحلة التصاميم التفصيلية

غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة اليوم الخميس، أن مشروع "جسر الشجاعية" المزمع إنشاؤه في غزة، ضمن المنحة المصرية دخل مرحلة التصاميم التفصيلية.

ولفت سرحان في تصريحات صحفية، أن الجسر سيربط شمال شارع صلاح الدين بجنوبه، بطول (500) متر، وعرض (14) مترا بشكل أولى.

وأشار إلى أنه يتم في الوقت الحالي دارسة مرورية متكاملة للوصول إلى التصاميم النهائية، مبيناً أن شركات مصرية ستتولى إنشاء الجسور لخبراتها الكاملة في هذا المجال على أن تدرب طواقم فلسطينية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعضوية وزارة الحكم المحلي، والبلديات، وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء، ومصلحة مياه بلديات الساحل، ووزارة الداخلية لتسهيل العمل وإنجاز المشاريع في أسرع وقت ممكن.