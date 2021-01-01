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"ديوان المظالم" يُنجز قضية تتعلق بعودة أشخاص إلى غزة

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ديوان المظالم" يُنجز قضية تتعلق بعودة أشخاص إلى غزة



غزة / سما /

تمكن ديوان المظالم التابع للحكومة في قطاع غزة من إنجاز قضية تتعلق بعودة عدد من الأشخاص يتواجدون في رام الله ومناطق أخرى إلى القطاع.

وقال المختار محمود غانم، أن تلك القضية عالقة منذ نحو 14عاماً، مبيناً أنهم عقب توجههم إلى ديوان المظالم وجدوا جهوداً جبارة تبذل من أجل مساعدة الجمهور الفلسطيني.

وأضاف "غانم" ، "توجهنا بكتاب إلى الجهات المعنية بهذا الأمر ووجهونا إلى ديوان المظالم وبالفعل تم حل الإشكالية وتم عودة الأشخاص إلى غزة دون أن يواجهوا أي عقبات داخل القطاع".

ويسعى ديوان المظالم التابع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى تطوير أدائه بشكل مستمر من أجل خدمة المواطن ورد الحقوق إلى أصاحبها فيما يتعلق بالمعاملات المرتبطة بالمؤسسات الحكومية على اختلافها.

بدوره، أكد مدير الديوان رامز تمراز، أنهم يستقبلون كافة التظلمان من المواطنين على كافة المؤسسات الحكومية، مبيناً أنهم لا يستقبلون نزاعات الأفراد كونها من اختصاص النيابة والشرطة.

وقال: "ديوان المظالم تم تفعيلة من أجل المواطن وسيتم تطويره لأجل المواطن لضمان الإسراع في معاجلة القضايا الواردة إليه، ورسالتي إلى المواطنين إذا كان لديهم حق على أي مؤسسة حكومية لا تترددوا في زيارتنا".

#الحكومة الفلسطينية #قطاع غزة #ديوان المظالم

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