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بينت ينطلق غدا في زيارة قصيرة إلى سوتشي للقاء بوتين

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت ينطلق غدا في زيارة قصيرة إلى سوتشي للقاء بوتين



القدس المحتلة / سما /

ينطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت غدا (الجمعة) في زيارة قصيرة إلى مدينة سوتشي الروسية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وبحسب القناة 7 العبرية، سيناقش الاثنان مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تؤثر على البلدين، وقضايا إقليمية مهمة أبرزها البرنامج النووي الإيراني.
 
وذكرت أن هذا هو الاجتماع التمهيدي الأول بين رئيس الوزراء بينيت والرئيس بوتين، وسيعقد الاجتماع الرئيسي على انفراد مع تواجد المترجمين الفوريين فقط.
 
وأوضحت أن المترجم الإسرائيلي سيكون الوزير زئيف إلكين، الذي كان المترجم في جميع الاجتماعات بين الرئيس بوتين ورئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو.
 
ولفتت القناة العبرية إلى أن الغرض من القمة في سوتشي هو أولاً وقبل كل شيء إقامة علاقة وسيطة على أمل أن تسمح بمزيد من حل المشاكل.
 
وأشارت إلى أن القضية الرئيسية التي ستطرح في الحديث في سوتشي ستكون الوضع في سوريا، حيث تعتبر إسرائيل روسيا "جارًا من الشمال" لوجودها العسكري في سوريا.
 
وبيّنت أنه كما هو معروف كانت هناك عمليات واسعة النطاق من قبل إسرائيل في الآونة الأخيرة ضد أهداف إيرانية في سوريا.
 
وهناك قضية أخرى من المتوقع طرحها في القمة وهي الجالية الروسية في إسرائيل.
 
وتجدر الإشارة إلى أن بينت بعد تسلمه رئاسة الحكومة أجرى مكالمتين هاتفيتين مع بوتين الأولى تحدث فيها عن قضايا تاريخية مثل الدور الروسي في هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية، وفي الثانية تمنى حظًا سعيدًا لبوتين في عيد ميلاده وناقشا الاثنان القضايا الحالية.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #روسيا #فلاديمير بوتين

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