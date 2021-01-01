محاكمة مستوطنين هاجموا فلسطينيين وأصابوا طفلا جنوب الخليل

القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة الإسرائيلية اليوم الخميس، لوائح اتهام ضد مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلا فلسطينيا جنوب مدينة الخليل مما أصيب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 3 سنوات بجراح في رأسه قبل شهر.



وبحسب لائحة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، هاجم المستوطنون منازل وممتلكات فلسطينية وحطموا نوافذها وهاجموا الأغنام والسيارات وثقبوا إطاراتها وضرروا خزان مياه.



وأشارت إلى أن المستوطنين المدانين هاجموا أيضا بعنف ضابطا في الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة ضد الفلسطينيين جنوب الخليل.



وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هاجموا يوم الثلاثاء 28 سبتمبر فلسطينيين في منطقة جبال جنوب الخليل وألقوا الحجارة مما تسبب بتحطم نوافذ منازل وعدة مركبات وإصابة ما لا يقل عن 12 فلسطينيا، بينهم طفل في الثالثة من عمره.