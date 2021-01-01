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بيتان يتهم إدلشتاين وساعر بالتنسيق المشترك للإطاحة بنتنياهو

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيتان يتهم إدلشتاين وساعر بالتنسيق المشترك للإطاحة بنتنياهو



القدس المحتلة / سما /

اتهم عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان عضو الكنيست يولي إدلشتاين ووزير القضاء جدعون ساعر بالتنسيق معا لإزاحة نتنياهو من قيادة الليكود.
 
 وفي مقابلة مع راديو 103FM ربط بيتان بين مذكرة القانون التي نشرها ساعر والتي بموجبها لن يتمكن من لديهم لائحة اتهام ضده من تشكيل حكومة، وإعلان إدلشتاين أنه سيواجه نتنياهو في رئاسة الليكود.
 
وقال بيتان: "التنسيق جاء في الوقت المناسب، فما هو ادعاء إدلشتاين؟ أن (نتنياهو) لا يستطيع تشكيل حكومة، وفي غضون أسبوع أو أسبوعين، ستصدر مذكرة القانون الذي يمنع أي متهم جنائي من العمل في منصب رئيس الوزراء، والتوقيت واضح تماما".
 
وأفاد موقع "سيروجيم" العبري أن رئيس مكتب ساعر، موتي برونشتاين سُمع وهو يقول في محادثة مغلقة: "ساعر غير مرتاح في هذه الحكومة طالما أن الليكود لا يرمي نتنياهو من رئاسته".
 
ونفى ساعر الاتهامات وقال للقناة 12 العبرية، إن إدلشتاين لم ينسق معه وهذه أشياء لا أساس لها من الضفحة، وهذا يحدث من كل شخص يقول أريد الترشح لرئاسة الليكود.

#حزب الليكود #يولي إدلشتاين #ديفيد بيتان #بنيامين نتنياهو #جدعون ساعر

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