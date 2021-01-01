نتنياهو يزعم: البرنامج النووي الإيراني يحرمني من النوم

القدس المحتلة / سما /

ادعى زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني هو الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم.



وأضاف نتنياهو في مؤتمر MUNI EXPO لمركز الحكومة أنه إذا حصلت إيران على طريقة للوصول إلى ترسانة نووية بعشرات القنابل الموجهة إلى إسرائيل فهذا يعرض مستقبلنا للخطر.



واتهم نتنياهو حكومة بينت أنها لا تقاتل الاتفاق النووي الإيراني الذي يعد استمرارا لتسلح إيران، مبينا أنه لا يقبل بذلك.



وتابع: "في العقد الماضي جعلنا إسرائيل قوة عالمية صاعدة، ليس فقط على الطرق والقطارات ومترو الأنفاق ولكن في كل شيء، لقد جعلنا إسرائيل قوة مهمة في العالم، قوة إلكترونية، أخبرني أرييه درعي أن هناك المئات من الشقق المهجورة في ديمونا التي تعشش فيها الفئران وتوجد صعوبة للتخلص منها، واليوم هناك ثورة هائلة ومن المستحيل العثور على مكان واحد للعيش في ديمونا".