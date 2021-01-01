  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يزعم: البرنامج النووي الإيراني يحرمني من النوم

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم: البرنامج النووي الإيراني يحرمني من النوم



القدس المحتلة / سما /

ادعى زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني هو الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم.
 
وأضاف نتنياهو في مؤتمر MUNI EXPO لمركز الحكومة أنه إذا حصلت إيران على طريقة للوصول إلى ترسانة نووية بعشرات القنابل الموجهة إلى إسرائيل فهذا يعرض مستقبلنا للخطر.
 
واتهم نتنياهو حكومة بينت أنها لا تقاتل الاتفاق النووي الإيراني الذي يعد استمرارا لتسلح إيران، مبينا أنه لا يقبل بذلك.
 
وتابع: "في العقد الماضي جعلنا إسرائيل قوة عالمية صاعدة، ليس فقط على الطرق والقطارات ومترو الأنفاق ولكن في كل شيء، لقد جعلنا إسرائيل قوة مهمة في العالم، قوة إلكترونية، أخبرني أرييه درعي أن هناك المئات من الشقق المهجورة في ديمونا التي تعشش فيها الفئران وتوجد صعوبة للتخلص منها، واليوم هناك ثورة هائلة ومن المستحيل العثور على مكان واحد للعيش في ديمونا".

#المعارضة الإسرائيلية #حزب الليكود #بنيامين نتنياهو #البرنامج النووي الإيراني #ايران

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس" تكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

موقع أمريكي: هذه مطالب ابن سلمان للتطبيع مع "اسرائيل"

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

المخابرات التركية تفكك شبكة تجسس للموساد تستهدف معارضي "اسرائيل"

مشاهد لحاخام بالرياض تثير ردود فعل بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)

الأخبار الرئيسية

زيتون

هآرتس: حتى يعتاد العالم.. نتعاون على قطع أشجارهم أولاً وقتل أولادهم قبل رميهم في الأردن

مجدداً.. النخالة: سنبذل كافة الجهود لدعم أسرانا.. حتى إذا اضطررنا للقيام بعمل عسكري

عمال

هآرتس: تسهيلات إسرائيل لغزة.. “سود عيون” أم كسب وقت لتأجيل المواجهة مع حماس؟

الصحة: تسجيل 7 وفيات و 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة

aVrg6

أشغال غزة تكشف تفاصيل عن مدينة "العاشر من رمضان" وجسر بحي الشجاعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية